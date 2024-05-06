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港大迎新營非禮案被告罪脫　官指難確定犯案者身分 (12:58)

有新生疑於去年港大護理學會迎新營（O camp）被「組爸」非禮，涉事男學生被控非禮和普通襲擊罪，今（6日）於粉嶺裁判法院裁定兩罪不成立，當庭釋放。裁判官梁雅忻表示，信納事主和其友人證供誠實可靠，肯定一名男子在「火車捐山窿」的遊戲過程掃事主腋下，惟事主友人描述的疑犯外貌並不特別，控方未能舉證至毫無合理疑點。

控方案情指，被告鄧皓然（20歲）為迎新營「組爸」，涉於去年8月20日在Disco Night活動玩「火車捐山窿」，掃事主X的腰部後離開。被告另涉翌日與X談及性關係的話題，借X的手臂示範如何挑逗女子。控方早前傳召X和其友人A，講述事發經過。

裁判官梁雅忻今裁決指，法庭信納X和A的證供可靠，相信X的感覺清楚，肯定有一名男子在「火車捐山窿」時用雙手掃X腋下，並觸及X的胸部旁邊，此動作絕無得到X同意。梁官稱以社會標準和道德接受程度，絕對相信該人作出非禮行為，不過A描述的疑犯特徵不太特別，被告同一組別至少有3名男子染金髮，外型和年紀相若。梁官認為事發於短短數秒，僅靠A從背影辨認身分，未能確信被告犯案，遂裁定非禮罪脫。

至於另一項普通襲擊罪，梁官表示X對被告講述性愛的話題感到不適，但X沒有拒絕借出手臂示範，亦沒有縮手或面露不悅。梁官認為，事件在短時間內發生，被告未必知道自己的行為不受歡迎，而X知悉被告談及性的話題，卻始終自願伸手示範。梁官指控方未能在毫無合理疑點之下，證明被告的行為構成普通襲擊，裁定被告普通襲擊罪脫。

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