林世雄視察清水灣道塌山泥　有信心明早雙線行車　有沙灘損毀嚴重 (16:59)

林世雄說，政府會密切留意天文台預測，如天氣再次轉壞，會安裝去水泵及安排臨時措施。上址完成緊急維修工程後，政府也會繼續進行加固工程。

另外，港九拯溺員工會表示，清水灣二灣及廈門灣部分沙灘遭暴雨沖塌，呼籲前往市民小心。根據會方在社交平台發佈的圖片所見，沙灘部分沙泥被沖走，灘面上遺下大量垃圾及樹枝，救生員用膠帶封鎖受影響範圍。

康樂及文化事務署亦宣布，由於大浪關係，港島南區的赤柱正灘泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。另外，署方又指，根據環境保護署的「泳灘水質預報系統」，離島區的銀礦灣泳灘及貝澳泳灘；西貢區的清水灣第二灣泳灘；及屯門區的蝴蝶灣泳灘的「泳灘水質預測指數」為4，屬於「極差」水平。該泳灘現已懸掛紅旗，為保障健康，市民應避免下水。