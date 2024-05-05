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孫玉菡：有信心強制舉報虐兒立法找到共識　會就合理訴求作調整 (12:20)

立法會正審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，政府日前提出修訂，包括增設附表列明何謂「嚴重傷害」等。勞工及福利局長孫玉菡今（5日）於無綫《講清講楚》被問到會否接納議員就條例草案提出修訂建議，他說，有信心大家可找到共識向前行，相信雙方都想在立法過程中盡可能考慮各方面細節，政府在立法過程中，會就合理的訴求及擔憂，作出合理回應及相應調整。 

孫玉菡又說，外國經驗顯示，舉報數字在立法初期會有增幅，但當局不想有過多不必要舉報而阻礙保護兒童工作，冀機制可取得平衡，令相關的專業人士不會過分擔憂，當出現輕微、不確定個案時，不用作出「防禦性舉報」。對於有議員認為條例草案阻嚇力不足，孫玉菡認為，立法原意清晰，亦按專業人士不作舉報的嚴重程度，有匹配的懲罰機制。

政府正檢討長者及殘疾人士「2元乘車優惠計劃」，料今年內完成檢討。孫玉菡說，大原則是不改變受惠對象，亦盡量不改變計劃涵蓋的受惠範圍，以免影響長者及殘疾人士的出行意欲，當局會考慮更多數據及意見，稱計劃尚有進步空間。

政府於去年6月推出「院舍輸入護理員特別計劃」，連同「補充勞工計劃」下4000多個配額，合共有上限為7000個輸入院舍護理員配額。孫玉菡表示，配額已全數批出，三輪申請後有約2000宗申請因配額不足而無法獲批，當局正觀察是否有需要增加配額，但強調計劃的大前提是不影響本地勞工就業。

另外，最低工資將於2026年起「一年一檢」，明年先引入「可加不減」計算方程式。孫玉菡重申，新機制確保萬一經濟下行，基層勞工亦可「保本」，又指領取最低工資的人數只佔勞動人口0.6%，相信商界絕對有能力負擔，亦不影響競爭力。 

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