陳茂波：港匯持續偏強影響旅客消費意欲　企業要把握好產品開發 (10:31)

陳茂波在網誌表示，資產市場氣氛亦見改善，港股已連升九個交易日，恒生指數累計升幅近14%，而樓市在撤銷「辣招」後，成交轉趨活躍，樓價亦見回穩。但他指，外圍環境仍然複雜多變，並存在許多不確定性，其中美國聯邦儲備局上周維持利率不變，加上近月美國通脹放緩的進程停滯，市場對美國今年減息的預期較年初時明顯降溫。息口較長時間維持在高水平，對環球經濟復蘇、本港出口、本地投資意欲和資產市場表現都會帶來影響。另外，港匯持續偏強亦影響外地旅客來港消費的意欲，加上本地市民和訪港旅客消費模式的改變，為本地零售、餐飲等消費行業帶來實存的挑戰。

他指，為支持香港的經濟和旅遊發展，中央政府積極回應特區政府逐步優化個人遊計劃的建議，然而，面對大勢變化，除了聚焦創造消費時點與場景外，在消費市場新舊模式迭代更替的階段中，企業需要把握好「新產品開發」和「新模式營運」這兩項能為業務取得突破的關鍵。他指，《財政預算案》提出了多項措施，協助包括餐飲和零售業的中小企進行數字化轉型。