五一黃金周｜餐飲及酒店業界稱人均消費和入住率減　冀盡快開放更多自由行城市 (16:44)

至於首日煙火表演有否提高生意額，黃家和今於商台《政經星期六》稱，當日維港兩岸食肆生意有15%升幅，但其他地區如油尖旺、屯門及觀塘等，人流則較假期少，估計部分人因天雨不想外出，加上同日有18萬多港人北上。對於青島及西安早前開放自由行後，黃指根據政府數據，每日有百多名青島及西安自由行旅客來港，未至「好火爆」，但相信人流多自然聚集財氣，冀政府盡快開放更多自由行城市。

酒店業亦稱五一長假整體入住率不理想，美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，集團位於尖沙嘴的五星級酒店入住率達9成，較去年下跌6個百分點；灣仔精品酒店入住率亦有9成，但較往年下跌7個百分點。陳說集團以大幅減價維持入住率，每日平均房價大幅下跌23%，舉例尖沙嘴由去年每晚索價2300元降至1700多元；灣仔由2500元降至1900多元。陳宗彝指與中國今年增加免簽國家，以及受天雨影響，減少入境香港有關；他又指近年旅遊模式偏向「港深澳珠聯遊」，認為旅客更傾向即日往返，或到入住鄰近城市價格較低的酒店，長遠影響五星級酒店投資回報，他冀自由行城市數目增至26個，相信對酒店、零售及餐飲業帶來好處。

旅遊促進會總幹事崔定邦於同一節目指，今個黃金周的內地訪港旅客人數與政府預計差不多，他指五一長假期間，內地各省市的旅遊競爭同樣激烈，認為本港近日入境人數大致理想。