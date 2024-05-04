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涉跑馬地警署汽油彈案　3人縱火及一對母子串謀妨礙司法公正罪成　押後至下月求情 (12:42)

2020年跑馬地警署疑遭4名男子投擲汽油彈，事後其中一人的弟弟和母親涉摧毁證據。涉案教車師傅早前承認兩項縱火罪，餘下5人不認罪受審，法官王詩麗今（4日）在區院裁定另3人兩項縱火罪成，一對母子被控串謀妨礙司法公正亦罪成，弟弟面對的管有物品意圖損壞財產罪則不成立。案件押後至6月24日下午聽取求情，5人即時還押候判。

否認控罪的被告為倪永聰（現年27歲）、區躍南（25歲，髮型師）、黃浩程（23歲，倉務員）、倪炳楠（24歲）及丁鳳霞（47歲）。倪永聰和倪炳楠為兄弟，丁鳳霞為他們母親，三人均任職售貨員。王官散庭前向表示去年年尾身體不適，故押後至今裁決，「唔想被告覺得有段時間」。

王官分析證供指，接納警員從閉路電視片段認出倪永聰，區躍南，黃浩程；於2020年3月凌晨，認罪的首被告和3人進入灣仔交加街一間服裝店，首被告私家車接載3人前往跑馬地，3人戴上口罩變成「黑衣人」。當凌晨二時許有3枚汽油彈擲向警署，3人同時跑走上車離去。王官推論後裁定3人縱火損壞警署，使另一部私家車不幸受牽連；首被告負責駕車，3人則監察或擲汽油彈，有預謀和分工行事。

同年5月，警方在涉事服裝店檢取毛巾布碎、空玻璃樽和天拿水等。倪炳楠自辯稱他從哥哥接手營運店舖，當日母親吩咐他倒掉火水。王官認為，雖然倪炳楠是店舖的商業登記人，但他不是唯一「話事人」，店內物品可能屬於家人，因此裁定管有物品意圖損壞財產罪脱。

另一邊廂，倪炳楠供稱母親因業主通知不再續租店舖，於是叫他棄置裝修物資，王官則認為丁鳳霞已知長子被捕，不會還擔心裝修用品。丁在信息談及「一早同你講咗會出事」、「將嗰啲嘢逐樣扔咗佢」，顯然和長子的縱火案有關，兩人心中有數，倪炳楠欲隱蔽行事，故兩人串謀妨礙司法公正罪成。

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