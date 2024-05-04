孫玉菡：最低工資新制通過眾多取捨但計法不保守　認為做法能平衡各方利益 (11:06)

孫玉菡今早於港台《星期六問責》指，新方程式經最低工資委員會勞資雙方，以及學術界等討論而成，認為做法最能平衡各方利益，且勞資雙方均可接受。對於經濟增長因素比重較小，勞工在經濟順境時分成不多，孫指整個最低工資委員會可一致同意方程式，當中需通過眾多取捨，但不認為計法保守，亦指計法並非「千秋萬世」，重申五至十年後再作檢討。

至於資方指，方程式沒計及商界負擔能力，以及行業對未來市場發展的信心等，孫玉菡表示，考慮到方程式不能過份複雜，且已計及通脹和經濟增長因素，認為商界毋須太擔憂，重申領取最低工資者僅佔整體勞動人口0.6%，約1.7萬人，不會過份增加其營商成本或影響本港競爭力。他亦指，新機制做到平衡式保本，即使經濟下行，企業不會輕易削減很多職位。

另外，有勞方認為需修訂最低工資例，加入新計算法以減少政治變數。孫玉菡表示，可留待日後討論，但肯定現有法例亦做到「一年一檢」。他亦指最低工資委員未來仍有很多工作，舉例需釐定方程式以哪刻數據作分界線，稱釐定相關細節後「工作會相對少點」。