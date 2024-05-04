明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

孫玉菡：最低工資新制通過眾多取捨但計法不保守　認為做法能平衡各方利益 (11:06)

2026年起最低工資採用「一年一檢」，並引入「可加不減」計算方程式。方程式以最近一年實質本地生產總值（GDP）增長，減去過去10年平均GDP增長，再乘20%，數字以1%封頂。被問到20%的理念，勞工及福利局長孫玉菡表示，方程式具「補底」含意，無論經濟狀況好與壞，保證不會扣減領取最低工資者的薪金，故加幅方面亦需做到「大家都可以接受」。至於以過去10年平均GDP增長率作考慮，孫指10年的平均數據具更強穩定性，而設1%封頂機制目的為確保可絕對跟從方程式檢討最低工資水平，在「只加不減」情況下「令偏主可略為放心少少」。

孫玉菡今早於港台《星期六問責》指，新方程式經最低工資委員會勞資雙方，以及學術界等討論而成，認為做法最能平衡各方利益，且勞資雙方均可接受。對於經濟增長因素比重較小，勞工在經濟順境時分成不多，孫指整個最低工資委員會可一致同意方程式，當中需通過眾多取捨，但不認為計法保守，亦指計法並非「千秋萬世」，重申五至十年後再作檢討。

至於資方指，方程式沒計及商界負擔能力，以及行業對未來市場發展的信心等，孫玉菡表示，考慮到方程式不能過份複雜，且已計及通脹和經濟增長因素，認為商界毋須太擔憂，重申領取最低工資者僅佔整體勞動人口0.6%，約1.7萬人，不會過份增加其營商成本或影響本港競爭力。他亦指，新機制做到平衡式保本，即使經濟下行，企業不會輕易削減很多職位。

另外，有勞方認為需修訂最低工資例，加入新計算法以減少政治變數。孫玉菡表示，可留待日後討論，但肯定現有法例亦做到「一年一檢」。他亦指最低工資委員未來仍有很多工作，舉例需釐定方程式以哪刻數據作分界線，稱釐定相關細節後「工作會相對少點」。

相關字詞﹕編輯推介 最低工資 孫玉菡

上 / 下一篇新聞