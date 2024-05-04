暴雨下將軍澳水浸山泥傾瀉　多處封路 (08:57)

今早7時26分，將軍澳坑口道近明愛王耀南中心有護土牆倒塌，面積約8米乘5米，有石塊及泥頭滾落行人路及下斜行車線。該路段上斜另有運載危險品的40呎拖頭貨櫃車駛至，疑因天雨跣胎停下。消防圍封護土牆，並以工具固定貨櫃車，以防溜後。坑口路來回線一度需封閉。

將軍澳多處水浸，其中在影業路及集福路交界，有私家車今早6時許因水浸死火，司機報警求助。該處渠蓋已被打開，方便去水，有地盤的石塊及泥頭被沖出馬路，工人忙於清理。

今晨6時許，警方亦接獲清水灣銀岬路15號海濱別墅附近有水浸報告，指家中有4人，包括兩名小朋友，擔心被困。救援人員到場協調，相信無即時危險。現場所見，別墅地勢較低，大量雨水向下湧至，該處一段樓梯形成「瀑布」。在昭信路和明苑對開亦有水浸，水位約半個車輪，車輛駛過時揚起水花，另有膠水馬倒下飄浮。

網上圖片所見，日出康城領都旁邊的露天停車場亦有水浸，有網民呼籲車主盡快取回車輛。另外，在佛頭洲村天后廟亦見水浸及腿，垃圾飄浮。

天文台今早7時40分發出黃色暴雨警告，8時55分改發紅雨。天文台指本港持續有雷雨區發展，預料本港東部部分地區受特大暴雨影響。運輸署表示，因水浸多處封路，包括影業路(來回方向)、坑口道(來回方向)、清水灣道(往牛池灣方向)近西貢公路等。