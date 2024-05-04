機電署泄1.7萬圍封強檢個人資料 參與強檢各部門刪除資料時間不一 (02:20)

醫務衞生局回應指，在疫情期間，處理相關資料的政府部門會視乎需要，向醫務衞生局提供資料作防疫用途。就該局所收集與病毒檢測有關的個人資料，除涉及跟進檢控個案的資料外，其他個人資料已於2023年8月或之前刪除。

民政事務總署指，就該署在行動中所收集到的個人資料，已全部銷毀。

教育局回應指，已在2023年刪除在進行「圍封強檢」行動時所收集的個人資料。

勞工及福利局回應指，該局與其轄下部門進行圍封強檢期間所收集的個人資料，均已於行動結束時轉交衞生部門作跟進之用，並無另行保留。

路政署指，曾於2022年9月1日協助進行一次「圍封強檢」行動。該署已於行動完結後短期內銷毀收集到的個人資料。

康文署指，就「圍封強檢」所收集與病毒檢測有關的個人資料，除涉及跟進檢控個案的資料外，康樂及文化事務署已經在2022年7月刪除所有其他個人資料。