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機電署泄1.7萬圍封強檢個人資料 參與強檢各部門刪除資料時間不一 (02:20)

【4/5 02:21更新】機電署前日（2日）公布一宗資料外泄事故，涉及一批於兩年前新冠疫情期間「圍封強檢」所收集資料，受影響14幢公屋大廈包括啟晴邨、元州邨、友愛邨等，涉及約1.7萬名市民的姓名、聯絡電話、身分證號碼及住址等。本報向政府新聞處查詢，各有份參與「圍封強檢」的政府部門，是否仍有保存有關個人資料。

醫務衞生局回應指，在疫情期間，處理相關資料的政府部門會視乎需要，向醫務衞生局提供資料作防疫用途。就該局所收集與病毒檢測有關的個人資料，除涉及跟進檢控個案的資料外，其他個人資料已於2023年8月或之前刪除。

民政事務總署指，就該署在行動中所收集到的個人資料，已全部銷毀。

教育局回應指，已在2023年刪除在進行「圍封強檢」行動時所收集的個人資料。

勞工及福利局回應指，該局與其轄下部門進行圍封強檢期間所收集的個人資料，均已於行動結束時轉交衞生部門作跟進之用，並無另行保留。

路政署指，曾於2022年9月1日協助進行一次「圍封強檢」行動。該署已於行動完結後短期內銷毀收集到的個人資料。

康文署指，就「圍封強檢」所收集與病毒檢測有關的個人資料，除涉及跟進檢控個案的資料外，康樂及文化事務署已經在2022年7月刪除所有其他個人資料。

公務員事務局指，就「圍封強檢」所收集與病毒檢測有關的個人資料，公務員事務局已經在2023年刪除。

 

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