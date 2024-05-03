公司註冊處完成維修電子查冊 約11萬人資料外泄 (19:43)

該處指，已完成緊急維修，封堵了資料進一步外洩的風險。調查結果顯示，承辦商在設計系統時，除了提供查冊相關資料，還將額外個人資料傳輸到客戶端電腦。雖然這些額外資料並不會顯示在查冊結果頁面上，但如果查冊者在查冊結果頁面上，利用開發者工具（Web developer tool），便會取得額外的個人資料。如查冊者透過編寫程式（robotic search）查閱資料，也會取得部分額外的個人資料。公司註冊處在調查中亦發現，以電子方式提交持牌放債人委任第三方的通知書時，也曾出現同樣情況。

公司註冊處十分關注個人資料外洩的風險。公司註冊處正徵詢個人資料私隱專員公署和政府資訊科技總監辦公室的意見，全面檢視事件及進一步加強保障個人資料的措施，以防止同類事件發生。

有關的資料當事人如有任何查詢，可致電公司註冊處服務組支援隊8201 8273或電郵helpdesk@e-services.cr.gov.hk。