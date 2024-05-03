第一期「共創明Teen」學員填自評問卷　陳國基：學員進步幅度符KPI (18:59)

政府為計劃制訂的指標包括不少於70%學員在提升個人發展和正向思維方面取得進步。政府委託理工大學評估計劃成效，學員、家長及友師分別在計劃前後填寫問卷調查。負責調查的理大應用社會科學系系主任崔永康表示，研究發現學員在八項指標的表現均提升，家長認為子女的財務規劃、人際關係技巧、對社會歸屬感及抗逆力的進步明顯；友師則認為學員在自尊感、責任感及同理心、制定目標能力有顯著進步。他指，結果顯示，93.5%學員至少在1項指標中有正面改變，無改變的學員或與其較少參與計劃有關；70.4%學員在至少3個指標表現有進步。

崔永康又表示，較多學員喜愛義工服務及特色體驗團體活動，如飛行體驗、參觀司長官邸等，又稱有學員反映部分活動於平日晚上及考試前夕舉行，難以參加，建議當局要改善活動排程。有學員說，計劃期間曾到訪不同機構和參與多個工作坊，有助他開闊眼界及探索未來職業路向。

陳國基稱，見到參與計劃的學生有正面的轉變，例如部分學員一開始很害羞，但後期會主動與他聊天，相信只要政商民繼續通力合作，計劃會越做越好。他又提到，在第一期計劃中，友師與學員平均見面12次，認為絕大部分友師十分盡責。