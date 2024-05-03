死因庭研訊鄧桂思案　醫管局：「要接受耐唔耐會有意外」 (18:15)

代表醫管局的資深大律師蔡維邦陳辭指，本研訊不爭議事主鄧桂思（終年43歲）出現肝衰竭，但關鍵在於鄧出現此情況的原因，可能是聯合醫院腎科醫生處方類固醇但無同時處方抗病毒藥，導致鄧乙肝病毒被激活，出現爆發性肝炎；鄧因服用降類固醇藥物或中藥出現自身免疫性肝炎；以及不知什麼原因下出現自身免疫肝炎。

就上述第一個情況，蔡維邦指鄧本身為乙肝病毒帶菌者，如果服用類固醇便會使乙肝病毒增加，引致乙肝復發；而第二個情況關乎鄧是否曾服食降膽固醇藥或中藥，惟此部分證供不一；至於最後一個情況，港大病理學系臨床副教授盧綽琳及病理學專家崔文山均認為鄧的情況可能是自身免疫性肝炎。

蔡強調事發後醫管局作出不同措施改善跟進，例如2017年4月修改藥物名冊，放寬不同專科處方抗病毒藥；而電腦系統會提醒醫生該病人為乙肝患者，需同時處方抗病毒藥，如不處方需寫下原因。蔡稱措施「當然希望可以完善化，但冇可能完全完善」。

兩名涉事醫生林治崑和陳小劍的代表律師Bernard Murphy則指，庭上證供顯示自身免疫性肝炎可以無緣無故發生，亦有個案是服用降膽固醇藥物後引致肝發炎。事發後兩名醫生亦有參與改善措施，包括在聯合醫院腎科制定指引、製作單張提醒病人。