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「屠龍小隊」案被告稱計劃眾籌逾30萬殺30警　完成後潛逃台灣　受訪欲證「真勇武」 (17:50)

「屠龍小隊」等人涉策劃2019年12月遊行設置炸彈殺警，《反恐條例》首案今（3日）續審。「屠龍小隊」隊長黃振強作供稱，他於殺警行動前數天告知涉案女被告，叫她「加緊眾籌力度」，為全隊在行動後「著草」潛逃至台灣，黃曾提及當時籌得逾30萬元。而「育龍」Tg頻道事前發布信息稱「玩真屠龍online game」，「目標係集齊最少30粒龍心」，問「有冇家長願意永久課金/支援玩家」，黃解釋意思是行動目標「最少擊殺30個警察」，他以術語撰寫信息，相信示威者會明白並捐款。

黃早前承認「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪，女被告劉佩凝則否認這項控罪，連同另6名男被告受審。黃指出，他和劉佩凝於2019年11月起管理「育龍」Telegram頻道呼籲眾籌；劉曾以信息跟黃說「你負責打仗」，由她負責後勤文宣，黃則要求劉將收到的款項交予他，並須「埋數」。

控方展示頻道同月轉發了「立場新聞」及《蘋果日報》訪問，黃在庭上直言他以化名和隊員接受訪問，「利用」媒體證明他們是「真勇武」而非「鬼」，亦令更多人認識小隊，獲得更多捐款。黃談及信息指，當時勇武示威隊伍「魔法隊」有成員經劉佩凝問「屠龍小隊」是否需要汽油彈，欲向小隊推銷，黃表示拒絕。

於11月8日，「育龍」頻道發布「屠龍小隊」的示威精華片段，劉佩凝以信息告訴黃手機被「炸爆」。黃供稱坊間對於片段的反應熱烈，劉收到至少100個捐款的信息，黃吩咐劉優先回覆捐錢的信息，又建議在「前後腳」到餐廳用膳，入廁所交收現金。另有信息顯示，劉提到「條女扮屠龍」，黃解釋，劉處理頻道其間被人污衊和受委屈，花了大量心力澄清，她又認識民間記者會負責人，稱可以安排「屠龍小隊」在會上讀出聲明。

殺警計劃原訂於12月8日遊行落實，「育龍」頻道事前一日發布信息指，「懇請大家，聽日12.8一定！要出嚟！」。黃表示，他希望透過煽情文字使示威者捐款予「屠龍小隊」用來「著草」。案件周一（6日）續。

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