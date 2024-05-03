NGO涉騙教局千萬人工　校聯時任董事罪成候判 (16:30)

不認罪被告何顯華為校聯支援協會（校聯）時任董事，已認罪校聯經理文海欣擔任控方證人，作供頂證何。據控方案情所指，何的妻子曹瑛為「扶苗關注協會」（扶苗）董事。2015至2017年間，被告夫婦獲教育局撥款分別約650萬元及380萬元，為清貧學生開設輔導班和興趣班。

何被指串謀妻子及校聯職員，訛稱受聘的兼職導師均與校聯或扶苗訂立合約，時薪為165元或195元。2016年教育局索取支薪紀錄，何以電腦更改銀行月結單的支票號碼和款項，更指示文用「擦擦筆」（可修改的原子筆）填寫300多張支票，充作向導師支付已上調的時薪。

法官以控方成功舉證為由，裁定何面對的兩項串謀詐騙罪與一項串謀使用虛假文書的副本罪均成立。辯方求情指，兩名被告是初犯，案中涉款逾一半用於機構的日常運作開支，校聯有遵照計劃安排，舉辦不同課程令清貧學生受惠，以及文在案中沒有得益，她認罪及出庭頂證何，冀法庭為她索取社會服務令報告。法官拒絕為文索取報告，並押後兩人判刑，另外針對何的充公令押至7月5日處理。