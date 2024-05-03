三房指林百欣曾主動注資上海項目非借貸　稱林建岳林建康「爭做政協」 (16:18)

顧瑞英供稱，曾與女兒林明珠管理高發發展公司，發展上海豪宅項目「芝大廈」，並和當地公司瓜分租金收入。原告方關注，顧瑞英於2000年發出分居信，投訴林百欣不斷致電要求參與高發的管理，導致雙方關係破裂。顧庭上改稱，林百欣沒有來電談及高發發展，反而是一名台灣女人不斷致電予三房，她覺得對方很煩，才決定和林百欣分開。

林百欣2002年入稟法院，向高發追討10億元的上海項目欠款，同年有一間銀行入稟向高發追款。原告方提出，根據顧瑞英的書面供辭，林百欣曾向上海官員投訴三房欠款。顧庭上改指，事件沒有發生，實情是林建康約林百欣見面，希望獲推薦做上海政協，「佢（林建康）想做上海政協，林建岳都想做政協……佢哋兩個搶」。

原告方讀出高發2002年向林百欣發出的律師信，信中指高發拖欠銀行的貸款，應由林百欣承擔，而林百欣牽涉洗黑錢、賄賂等罪在台灣判囚，「有利用財富、地位不當誘導他人的傾向」。顧瑞英庭上否認曾授權律師發信，反問「邊個寫？邊個講？」原告方形容，信件對林百欣作出相當惡毒的指控（nasty allegation），顧同意說法。