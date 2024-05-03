沙田T4項目財委會闖關　林世雄指68.1億造價難再壓縮 (16:14)

土木工程拓展署長方學誠表示，今次工程採取新的工程合約模式，承建商設定「目標價」，「差唔多講係封咗佢（承建商）頂」，若最終開支低於目標價，承建商可攤分當中差額；若開支高於目標價，政府只會支付超支的5%、其餘須由承建商支付，以令承建商好好控制成本。方學誠又指，工程原擬選用價格較高的全透光物料，但現改用「無咁透光物料」以節省成本。

議員管浩鳴及新思維狄志遠均批評當局現時削社福界開支，但工程項目價格卻十分高昂，質疑項目的成效。其中狄志遠表明反對撥款，稱修訂方案只是將部分項目刪走，「要減就斬幾件畀你，唔係提升成本效益嘅作用......（社福界）減多30億，都唔夠你起條路」。議員林素蔚就表明不會支持項目，指沙田繞道20年後已可取代T4，質疑現時項目節省的3億多造價「有等於無」，又指目前經濟情况下，各階層都水深火熱，批評造價過高，「700萬就玩心心（Chubby Hearts活動）、每個月100萬放煙花（每月煙火活動）、5000萬就嗰啲『發光臭蛋』，咁樣係難以接受㗎，68.1億呀局長！」

選委界立法會議員江玉歡明言投反對票。她引述市民意見指T4項目未能根本解決沙田交通問題，稱項目只助疏導行車時間僅約1小時左右，對解決塞車情况「治標不治本」，而且當沙田繞道建成後，T4項目功能更不具長遠效益，認為難向公眾解釋「用巨款公帑修建一條跑步十多分鐘便走完的公路」。她批評政府在工程造價和核算等均未令人信服，政府官員「不應沉醉自我推銷的美好夢境中」，不應只顧將文本寫得亮麗，以及只在社交平台簡單回應外界關注。林世雄回應指，項目自2006年刊憲後，經過十多年的「風風雨雨」，亦吸納地區意見，當局也在不同場合快速回應，同時於最近數周積極與立法會議員解說，不同意江玉歡所指的「方式不對」。

葉劉斥江玉歡藉機教訓政府不提問題核心

新民黨立法會議員葉劉淑儀則點名批評江玉歡藉T4方案「教訓政府」，偏離T4項目能否解決交通擠塞等核心問題，強調沙田居民反映T4的確有助尤其沙田市中心一帶的交通狀况。她指沙田區議會早於2004年完成相關討論，當時跨黨派議員包括反對派亦贊成項目，造價增加只因政府因應居民要求，改變走線及增加通道接駁沙田區等。葉太又認同其他議員指，目前項目因調整隔音屏障用料、縮減單車天橋等而減低造價並不值得，關注當局能否以68億元造價框架下，重新加入已削減的項目。林世雄指，會視乎需要，考慮在「人人順道同行」等其他類似項目撥出資源建造。

民建聯議員李世榮就支持方案，他指政府已在交件詳細交代項目裨益，看不到反對理由，又指馬鞍山有8成屋苑居民冀工程盡快上馬，亦有另外兩成居民稱即使項目造價71億亦屬合理，昐盡快通過撥款。自由黨、工聯會及經民聯均表態支持項目，認為有助改善新界東交通。另一名民建聯議員陳恆鑌指，支持興建T4主幹道，但關注本港工程造價「貴絕亞洲」的問題，希望政府在日後工程時留意造價，尋求壓縮空間。

工聯會鄧家彪指，政府在處理項目時願按居民意見修訂細節，認為更應「說好T4故事」，亦不應只寄望未來落成的沙田繞道項目解決新界東交通擠塞問題。