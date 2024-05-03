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女青年會辦音樂會邀歌手唱「救命歌」　關注青年情緒困擾 (15:02)

近年青少年自殺個案增加，精神健康問題備受關注。香港基督教女青年會今年推展為期兩年的「青少年擁抱情緒計劃」，希望透過音樂治療、藝術治療等活動，協助青少年從表達藝術找到紓緩負面情緒方法。女青將於本月5日於麥花臣場館舉行「Dears & Tears青年音樂祭」，早前更以票選方式收集1800名中學生的十大情緒「救命歌」，當晚公布結果並由青少年演出，屆時歌手梁釗峰及陳健安亦會獻唱。

女青服務總監（青年及社區服務）林遠濠表示，2023至2024年度女青服務逾3000宗青少年個案，逾三分一主要問題與情緒相關，比率近年有上升趨勢，並說青少年擁抱情緒計劃是希望從年輕人最常接觸的媒介入手，例如音樂、繪畫、手作等表達藝術手法，讓他們表達情感和內心世界，同時提升創意。

14歲中三生慧敏（化名）去年9月開學時情緒極低落，因為最好的朋友升中三後被編入不同班，漸與她疏遠，令她崩潰，校園及家庭生活大受影響，情緒問題亦影響學業，成績由全級30名跌至60名，又被家長責備。她考慮過離家出走，但覺無處可去，最終打消念頭。

慧敏一直有聽廣東歌，對她而言《凡星》就是「救命歌」，一句「誰都可發光，只要找對地方」的歌詞讓她重拾動力，並決心要向歌唱方面發展，今年更參與歌唱比賽並打算學結他，希望將來成為歌手。

22歲的大學三年級生David（化名）在12歲開始學結他，後來每天花大半日練習，父母認為影響其學業，逼他放棄。他最終決定在YouTube自學結他並加入學校樂隊。他中四時曾因失戀情緒低落，半年沒上學，每天只和校外朋友夾Band，曾經心情差得不想接觸結他，但因為答應了隊友才繼續玩音樂。他形容那段日子「結他吊住我條命」，使他從低谷走出來。

David在新冠疫情期間進修結他，透過YouTube學習，最終在樂理及電結他考獲八級佳績，更成功入讀心儀大學學士課程，希望畢業後成為全職音樂人創作歌曲或擔任音樂老師。他將在青年音樂祭演出，將正能量傳遞予中學生。

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