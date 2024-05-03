明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

「屠龍小隊」案認罪被告稱利用TG眾籌購裝備　泰國開戶收款 (14:21)

「屠龍小隊」等人涉策劃2019年12月遊行設置炸彈並槍殺警員，《反恐條例》首案今（3日）在高院踏入第9日審訊。「屠龍小隊」隊長、已認罪的黃振強作供談及他與涉案女被告共同管理的Telegram頻道「育龍」，以眾籌資金作小隊之用，頻道有信息指他們是前線小隊並「放棄左生活上太多太多既野」。女被告曾以信息向黃轉述，許多人指「屠龍小隊」的作風「唔會咁高調」 ，懷疑他們是「鬼」。黃庭上解釋，當時有示威者認為頻道成員是「鬼」，或是警方派人去冒充「屠龍小隊」。

女被告劉佩凝否認「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪，餘下6名男被告否認「串謀犯對訂明標的之爆炸」等罪。

黃振強供稱，他們示威需要購置裝備、租用「安全屋」，以及花費數以十萬買汽油彈，有「家長」或「金主」轉帳或見面向他提供資金。黃表示「家長」包括一個在Telegram名為「黑警」的帳號，信息顯示黃講過「今晚諗住燒太子」，對方回覆「非常好，遲下再過數比你買火」。

黃稱，他透過被告嚴文謙約於2019年10月認識外號「龍女」的女手足，即被告劉佩凝，他只見過劉一次。黃以信息向劉表明「我屠龍揸fit人」，劉自稱是一個示威者公海群組的管理員，又問「要幾多？幫到我就幫，唔得我就私人錢」。黃提到「萬萬聲」和想買槍。劉說過「錢無咗可以搵，手足無咗搵唔到」，黃則稱「我哋用嚟補資源同魔法（汽油彈）」。

同年11月，嚴文謙提議黃向外界索取資助，「育龍」Tg頻道隨後正式啟用，由黃、劉佩凝及隊中「軍師」林銘皓管理，黃再託知名的示威者Tg群組「老豆搵仔」宣傳。黃供稱，劉主要在頻道呼籲捐款，每次捐款為3000至5000元不等。黃亦承認在泰國開設戶口收款，以保障捐款者和成員安全，又指全部款項均需交予黃。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞