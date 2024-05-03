「屠龍小隊」案認罪被告稱利用TG眾籌購裝備　泰國開戶收款 (14:21)

女被告劉佩凝否認「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪，餘下6名男被告否認「串謀犯對訂明標的之爆炸」等罪。

黃振強供稱，他們示威需要購置裝備、租用「安全屋」，以及花費數以十萬買汽油彈，有「家長」或「金主」轉帳或見面向他提供資金。黃表示「家長」包括一個在Telegram名為「黑警」的帳號，信息顯示黃講過「今晚諗住燒太子」，對方回覆「非常好，遲下再過數比你買火」。

黃稱，他透過被告嚴文謙約於2019年10月認識外號「龍女」的女手足，即被告劉佩凝，他只見過劉一次。黃以信息向劉表明「我屠龍揸fit人」，劉自稱是一個示威者公海群組的管理員，又問「要幾多？幫到我就幫，唔得我就私人錢」。黃提到「萬萬聲」和想買槍。劉說過「錢無咗可以搵，手足無咗搵唔到」，黃則稱「我哋用嚟補資源同魔法（汽油彈）」。

同年11月，嚴文謙提議黃向外界索取資助，「育龍」Tg頻道隨後正式啟用，由黃、劉佩凝及隊中「軍師」林銘皓管理，黃再託知名的示威者Tg群組「老豆搵仔」宣傳。黃供稱，劉主要在頻道呼籲捐款，每次捐款為3000至5000元不等。黃亦承認在泰國開設戶口收款，以保障捐款者和成員安全，又指全部款項均需交予黃。