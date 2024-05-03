涉四度與未成年胞妹性交　男子認亂倫罪候判 (12:40)

代號T.T.C.的被告現年29歲，畢業後從內地來港居住；控罪的事主X為被告胞妹，案發時約14歲至15歲。法官陳仲衡表示，創傷報告指X事後承受傷害，和被告承認佔X便宜的說法脗合。陳官提及，辯方在書面求情陳辭形容兩兄妹關係「親密到過咗火」，反而和創傷報告內容有矛盾。案件押後至下周一（6日）判刑。

案情指，被告、X和兩父母案發時在港島一單位同住。事發於2017年至2019年某日，被告與X在寓所沙發上看電影，被告稱自己的性器官有反應，故主動和X靠近。被告首先擁抱X，嘗試將陽具接觸X的陰道，其後兩人發生性行為。被告沒有用避孕套及沒有射精，事後兩人各自返回牀上。

2019年11月至12月的某日，被告和女友分手，在家中靠近X看手機短片。被告一度要求X「將隻腳攬過嚟」，X用手觸碰被告的陽具，並替被告手淫。其後被告脫去X的褲子，兩人再次發生性行為，維持約半小時。另於2019年12月的兩日深夜時間，被告與X發生兩次性行為，過程與之前相若。被告2021年12月被捕，警誡下承認和X發生性關係，並在錄影會面供述事發經過。