明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉四度與未成年胞妹性交　男子認亂倫罪候判 (12:40)

男侍應和女友分手後，在家中擁抱未滿16歲的胞妹，並4度和胞妹發生性行為，過程中沒有使用避孕套。涉事兄長被控強姦、亂倫和企圖強姦等12罪，今（3日）於高等法院承認其中4項亂倫罪，其餘8罪獲存檔法庭。控方案情指，被告主動靠近胞妹作出曖昧行為，目的是「想佔便宜」。辯方則求情指，兩兄妹的關係「親密到過咗火」，被告對犯案感後悔。

代號T.T.C.的被告現年29歲，畢業後從內地來港居住；控罪的事主X為被告胞妹，案發時約14歲至15歲。法官陳仲衡表示，創傷報告指X事後承受傷害，和被告承認佔X便宜的說法脗合。陳官提及，辯方在書面求情陳辭形容兩兄妹關係「親密到過咗火」，反而和創傷報告內容有矛盾。案件押後至下周一（6日）判刑。

案情指，被告、X和兩父母案發時在港島一單位同住。事發於2017年至2019年某日，被告與X在寓所沙發上看電影，被告稱自己的性器官有反應，故主動和X靠近。被告首先擁抱X，嘗試將陽具接觸X的陰道，其後兩人發生性行為。被告沒有用避孕套及沒有射精，事後兩人各自返回牀上。

2019年11月至12月的某日，被告和女友分手，在家中靠近X看手機短片。被告一度要求X「將隻腳攬過嚟」，X用手觸碰被告的陽具，並替被告手淫。其後被告脫去X的褲子，兩人再次發生性行為，維持約半小時。另於2019年12月的兩日深夜時間，被告與X發生兩次性行為，過程與之前相若。被告2021年12月被捕，警誡下承認和X發生性關係，並在錄影會面供述事發經過。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞