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勞工處鼓勵各行業為工作時避暑自訂行規　正與清潔業界商討 (10:33)

勞工處昨日（2日）推出經修訂的《預防工作時中暑指引》，包括將「工作暑熱警告」與天文台「極端酷熱天氣」特別提示掛鈎，一旦後者生效，即跟隨發出最少屬黃色級別的工作暑熱警告。對於建造業曾指出部分工序難即時停止，難以執行指引內容，勞工處副處長馮浩賢表示，各行業有其特殊環境，鼓勵可由業界自行發展業務守則或行規，勞工處會提供意見。他指出，建造業去年已推出相關守則，而物管業昨日亦已公布，處方正於清潔業界作商討。

馮浩賢今早於港台《千禧年代》中表示，去年推出《預防工作時中暑指引》後，業界曾提出不同建議，亦曾表示難以跟從，故勞工處從去年暑假檢視指引內容。他稱，「工作暑熱警告」與天文台「極端酷熱天氣」特別提示相關的程度高，惟理論上有機會出現當極端酷熱天氣提示生效時，卻無工作暑熱警告的情况，所以新指引約定俗成，將兩者同步生效的，以便市民關注。

被問到會否考慮就指引立法強制要求執行，馮浩賢稱，現時《職業安全及健康條例》設有一般責任條款，指僱主有責任切實合理地提供安全及不危害健康的工作環境，而勞工處亦會不時巡查，在留意工作環境中暑風險高後亦有提醒僱主，稱會留意最新發展情况。

另外，修訂版亦調整暑熱警告的取消機制，把監察時間由半小時擴至一小時，高級職業環境衛生師（發展）黃志清表示，做法可以確定炎熱天氣已經紓緩，可以避免短時間內再重發警告。

相關字詞﹕編輯推介 預防工作時中暑指引 勞工處

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