兩年前涉強檢圍封1.7萬名市民資料外泄 機電署致歉 (22:14)

機電署今日（5月2日）表示，早前接獲私隱署通知，指有市民投訴，一批2022年3月至7月時為應對新冠病毒而進行「圍封強檢」行動時所收集的資料，包括14幢大廈內約17 000名市民的姓名、聯絡電話、身分證號碼及住址等，在無需輸入密碼的情況，可在網上瀏覽。機電署就事件致歉。
機電署表示，該署正跟進一宗網上伺服器平台系統安全事故，涉及機電署於2022年3月至7月間，為應對2019冠狀病毒病而執行「圍封強檢」行動時所收集的資料。有關系統收錄14幢大廈內約17 000名市民的姓名、聯絡電話、身分證號碼及住址等資料，有關資料存放於特定的網上伺服器平台，只有獲授權人員以密碼登入方可使用。
機電署上周二（4月30日）傍晚接獲個人資料私隱專員公署通知，指有市民報告，有關資料可在該伺服器平台瀏覽。機電署即時查核並發現密碼登入系統失效，有關資料可在無需輸入密碼的情況下瀏覽，但不能下載。按機電署要求，網上伺服器平台供應商當晚已從平台移除有關資料。機電署已就事件向警方報案，並通報政府資訊科技總監辦公室和保安局。
機電署就事故致歉，雖然暫時未有證據顯示相關資料被公開，署方會郵遞信件至涉及大廈的單位，以通知有關的住戶。若他們發現有可疑情況，應及早報警。市民如有查詢，可致電機電署熱線2333 3762。
受影響大廈名單
○九龍
德朗邨 德瑩樓
啟晴邨 欣晴樓
富昌邨 富良樓
安達邨 善達樓
東頭（二）邨 偉東樓
元州邨 元盛樓
鳳德邨 黛鳳樓
○新界
友愛邨 愛明樓
湖景邨 湖暉樓
蝴蝶邨 蝶影樓
廣福邨 廣惠樓
博康邨 博逸樓
祥華邨 祥豐樓
明德邨 明道樓
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