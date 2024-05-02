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內地漢頭傷倒斃澄碧邨　相信爆竊其間失足墮下　兩同黨已返回內地 (22:09)

大嶼山澄碧邨昨（1日）清晨有內地漢被發現昏迷倒卧碼頭，頭部受傷，送院搶救後不治。警方調查後，發現死者懷疑與另外兩名男子持雙程證來港爆竊，於澄碧邨不同座數至少5個單位偷取共7000元現金及兩條香煙，其間37歲姓龙事主懷疑從第三座高處墮下，他的兩名同黨將他攙扶到約一公里外的碼頭後離開，並於昨日早上出境返回內地。案件列作爆竊和屍體發現。

新界南總區刑事總部警司（行動）姚永勤表示，警方5月1日凌晨4時半左右接報，指有一名男子倒臥在大嶼山澄碧邨對出的二浪灣碼頭。他昏迷被送往長洲醫院搶救，同日上午6時半左右證實不治。警方從事主身上發現其身份證明文件，得知他37歲姓龙，於4月30日上午持雙程證進入本港。

調查期間，澄碧邨居民報警稱單位遭爆竊，涉及5個單位，總損失7000元現金和兩條香煙。警方翻查閉路電視片段，發現死者與兩外兩名同黨於澄碧邨其中一個單位爆竊，警方相信他們亦涉及其餘4宗爆竊案件。警方於第三座一單位外地下花園位置，發現有人從高處墮下的跡象，包括血迹、牙齒碎片、折斷的樹枝，附近亦有一支螺絲批和懷疑用作頭套的絲襪，也有一條血路從第三座延伸至樓梯及高層位置。

警方相信死者與兩同黨於澄碧邨爆竊，其間死者從高處墮下，跌在花園。警方初步檢查屍體，發現傷痕主要集中在面部，部分牙齒爆裂斷開，下巴有一個V形凹陷傷痕，與涉事花園地下地形吻合，但詳細死因有待明早解剖後才能確定。警方又向住戶錄口供，其中一名第三座住戶表示當晚曾聽到一聲巨響，望出窗見到兩男攙扶一受傷男子離開花園。

姚永勤續指，警方已經掌握另外兩名同案男子的身份，他們也是國內人士，分別40歲和43歲，同死者同日從內地持雙程證來港，並於昨日上午離港返內地。姚永勤表示，如有需要，警方會向內地公安機關尋求協助。

大嶼山警區副指揮官警司劉榮基表示，自從去年12月開始，警方共接獲4宗有關澄碧邨發生爆竊的報案，正調查事件，暫時未有人被捕。過去一年，警方接獲澄碧邨共29宗報案，其中7宗涉刑事成分，包括爆竊、偷竊、刑事毀壞和襲擊。據了解，警方發現澄碧邨過往部分爆竊案發生時，死者也身在香港，但未有其他證據顯示他涉及其他爆竊案。

相關字詞﹕爆竊 屍體發現

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