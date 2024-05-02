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旺角存款機疑被加裝讀卡裝置及鍵盤　警查新閉路電視拘內地男今提堂 (18:49)

旺角一部存款機出現系統異常，經檢查後發現該部存款機懷疑被加裝讀卡裝置及鍵盤，警方調查後拘捕一名內地男子，他涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，案件今早（2日）在西九龍裁判法院提堂。另一名疑犯在逃。

旺角警區刑事調查隊第10隊督察麥世豪表示，警方透過「於罪案黑點安裝閉路電視計劃」的閉路電視，鎖定兩名疑犯身份及逃走路線，前日（4月30日）於其中一名男疑犯入境香港時將其拘捕。該名46歲被捕人是姓姚內地男子，持雙程證來港，報稱商人。另一名在逃人士已離開香港。

警方表示，疑犯上月22日早上安裝讀卡裝置及鍵盤，銀行同日已發現存款機有異常，並即時拆除涉案裝置。初步調查顯示，未有市民曾經將提款卡或信用卡插入有關讀卡裝置。案件交由旺角警區刑事調查隊繼續跟進。警方呼籲，市民使用銀行櫃員機時，要留意櫃員機插卡口、鍵盤和保護罩有否異樣。如市民發現自己的戶口紀錄有未授權交易，應該立即向有關金融機構進行查詢。

警方展開「於罪案黑點安裝閉路電視計劃」，上月起在旺角安裝15組閉路電視作技術測試。記者上月中於旺角區查看，發現區內最少有7個位處道路交匯處的燈柱，裝有15部新設閉路電視，監察範圍涉及人行道、車行道及不同店舖外圍。

相關字詞﹕旺角 於罪案黑點安裝閉路電視計劃

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