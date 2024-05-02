25/26起DSE中史科考生可只考卷一　教育局：創造空間照顧多元學習和發展需要 (18:11)

教育局稱，期望方案為中史科學生創造空間，照顧他們的多元學習和發展需要，並可設定目標以安排學習進度，促進學習效能，從而提升成績。通函稱，教師可於24/25學年開始，為不應考卷二的中五學生編排只學習必修部分的教學計劃及學習進度，讓他們利用騰出空間專注於必修部分。

教育局亦於通函中列出常見問題及答案，稱優化方案是由「課程發展議會──香港考試及評核局中國歷史委員會」提出，再經考評局「香港中學文憑考試中國歷史科科目委員會」及「課程發展議會─個人、社會及人文教育委員會」通過，並獲課程發展議會備悉，而由於方案不涉課程和考評改動，故無需廣泛地諮詢。

局方又指，選修部分提供6個不同單元，涵蓋中史不同範疇，若學生對中史有濃厚興趣，基於個人興趣、能力及成績會考慮修讀及應考卷二，而修讀選修單元獲取更高成績、提升文憑考試整體表現的可能性較高，相信不會出現大量學生退修選修單元的情况。教育局又指，校方及家長應按學生的能力及興趣，容許其依據自己的能力和需要作出適當的選擇，以期獲取最佳成績。