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分娩後拋嬰出窗　菲籍女還押22個月後判感化 (18:05)

21歲菲律賓籍女子於寓所誕下女嬰，其後發現女嬰沒心跳，認為已死，遂將嬰屍扔出窗外。她早前承認「隱瞞嬰兒的出生」罪，今（2日）於高院判處12個月感化令，其間須守宵禁令和接受心理輔導等。法官李運騰表示，控方證據不足以證明被告導致女嬰去世，接納被告在驚慌失措下棄置嬰屍，事件會造成她一輩子的創傷。

菲籍被告Villanueva Jill Naomi Garcia（現25歲）為遊樂場兼職接待員，原就誤殺罪受審，現承認「隱瞞嬰兒的出生」的交替控罪。庭上透露，她在香港沒有居留權，尚待入境處審視個案。法官李運騰引述感化報告指，她對犯案感悔意，感化官認為她欠缺法律知識和習慣逃避問題，建議判處12個月感化令。

李官判刑指，本案證據不足以證明被告要為女嬰去世負責，惟新生嬰兒相當脆弱，需要在父母照料下成長；被告案發時隱瞞女嬰出生，導致女嬰未獲妥當照顧，亦牽涉遭人口販賣的風險。李官表示，本案控罪最高判囚兩年，她已還押逾22個月，法庭接納她在驚慌之下棄置嬰屍，事前沒有深思熟慮。李官相信，她已受到足夠懲罰，事件造成的創傷會伴隨一輩子，她須接受輔導以協助更生。

李官下令被告履行12個月感化令，其間要遵守7項條件，包括維持行為良好、與感化官保持聯絡、與母親同住並遵守宵禁令、接受感化官家訪、在感化官同意下讀書或工作、參與更生活動以及接受輔導。針對被告的居留個案尚待審核，李官寄語入境處盡量以同情心的態度處理，但強調法庭無意干預和指示處方，只是提出真誠的願望。

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