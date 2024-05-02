鄧桂思疑因醫生「開漏藥」亡　長女質疑院方無主動交代不可僅道歉了事 (18:02)

研訊已傳畢所有證人，鄧桂思長女胡尚佑今陳辭指，醫生向乙肝帶菌者處方高劑量膽固醇會增加乙肝復發的機會，而同時處方抗病毒藥則能減低復發風險，可謂醫學事實。胡稱對部分證人的供辭有保留，包括聯合醫院時任內科醫生劉家瑩，劉指鄧入院前承認曾服食中藥，而中藥是常見的肝衰竭成因。

胡指劉首兩次診症中，鄧均否認曾服食中藥，至第三次她神智不清的情况下承認而劉又信納；加上劉庭上並非完整披露診症過程，在追問下才補充。若然鄧的確有服食中藥，理應會在毒理化驗測試報告中顯示，「呢樣嘢會唔會係一個無稽之談？」對於病理組織專家崔文山認為鄧病發未必與乙肝有關，較可能是爆發性自身免疫肝炎，胡尚佑質疑其供辭偏頗和涉誤導，只參考鄧的肝臟化驗報告、肝臟切片和血液報告，未有審視臨床報告，結論未能反映全貌。

至於兩名涉事醫生林治崑及陳小劍，林稱相信複診時有向鄧解釋處方高劑量膽固醇的利與弊，卻無問她是否願意服用抗病毒藥，林亦承認診症過程有其他干擾，意即他當時並非第一天在會使他分神的環境下工作，反問「係咪每一個去睇佢哋嘅病人都背負開漏藥嘅風險？」；陳替鄧複診時又只假設林已解釋服用類固醇的利與弊，沒立查證，非單一事件。研訊明續，醫管局一方及兩名涉事醫生的法律代表將陳辭。