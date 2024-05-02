詹培忠父子涉串謀欺詐　申永久終止聆訊 (17:14)

3名被告為時任亞洲資源大股東董事詹培忠（75歲）、時任亞洲資源主席詹劍崙（52歲）及無業女子王蓓麗（65歲）；同案另有一名被告商人馬鐘鴻（48歲）已潛逃遭發拘捕令。

詹培忠供稱，2020年他獲證監會致函，信中表明證監會終止對他的調查，故他不再保管與案有關的證據資料。他未能預料廉署事後會插手調查，但他已失去所需證據，故對他的審訊造成不公。詹又指，有同案被告潛逃令辯方失去盤問對方機會，加上他未受審便遭控方凍結他銀行戶口內存款，均構成不公。

控方盤問指，2018年廉署開始調查本案，質疑詹應有多年時間去準備所需的證據，詹表示他2016年後中風，身體狀况欠佳，以及他對調查掉以輕心。控方問詹是否認識吳良好，詹確認並指吳是現任全國政協常委，他曾透過律師邀請吳為他作供，但「佢唔應承我」。詹的事務律師被傳召作供，他在盤問下同意辯方有權申請證人傳票，強制證人出庭作供，但辯方沒有作出相關申請。

詹培忠的代表大律師陳辭指，廉署對各被告的起訴存有延誤，但沒有提供補救方法為被告提供公平審訊。代表詹劍崙的大律師則指，案中涉及其他參與買賣股票人士，他們說法可能有助辯方案情，但他們沒有作供或不願作供，令被告未能得到公平審訊。控方質疑辯方可透過證人傳票解決問題，而辯方基於策略考慮才沒有申請證人傳票。