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林百欣三房妻稱曾獲3至4億元「保障養老」　不知伴侶身家總值 (17:11)

亞視前主席、麗新集團創辦人林百欣2005年逝世後留下逾29億元遺產，未獲分產的三房母女入稟爭議遺囑效力。林百欣三房妻子顧瑞英今（2日）於高等法院供稱，林百欣曾提議饋贈麗新集團5%股份，她表明「唔要股權，要銀紙」，林百欣遂改為贈送3億至4億元，保障她養老之用。顧瑞英提到，林百欣偶爾或對家族子女不太公平，「例如我哋Pearl（林明珠）、Eric（林偉鈞）通通無屋無車」。

林百欣的三房妻子顧瑞英為林明珠和林偉鈞的生母。顧表示於1952年認識林百欣，兩人1956年結婚。顧作供承認自己不是林百欣「正式的太太」，但稱林百欣每星期有兩日在三房寓所用膳和過夜。

顧瑞英供稱於1962年，林百欣曾將長沙灣麗昌大廈的15%股份贈送予林明珠，後來股份轉至林百欣名下，沒有歸還給林明珠。顧表示自己不擅投資，需要林百欣幫忙投資和「保管銀紙」。原告一方提到，三房成員曾持有台灣民興紡織逾三成股份，1988年將股份轉回林百欣名下。顧表示，林百欣僅代為保管台灣股份，「林生叫我放心，會畀返我」。

顧瑞英表示於1991年，林百欣提出將麗新集團5%股份送予她，但她拒絕提議，林百欣改為饋贈3億至4億元。原告方問，林百欣曾向三房名下的上海豪宅「芝大廈」注資逾10億元，可否視為禮物。顧同意說法，稱是林百欣給予三母子的禮物。

本案另一爭議為林百欣資產總值，顧瑞英稱於1990年代，從報章得知林百欣擁有逾600億元資產。顧曾當面問林百欣「你有咁多咩？」，林百欣苦笑攤開隻手，對此無承認亦無否認。原告方提及，林偉鈞供稱曾與林百欣和其女友「余小姐」見面，除了3名妻子之外，林百欣是否有不同女朋友。顧笑著回應「我唔知道，哈哈哈」。

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