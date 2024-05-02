4人認赤柱監獄外擄人　被告稱與事主涉金錢糾紛 (16:42)

4名被告分別是劉國基（37歲，裝修工人）、戴天浩（30歲，裝修工人）、蘇蔚天（17歲，侍應）及一名16歲余姓女學生。法官為劉及戴索取背景報告，另為蘇索取感化及一系列懲教院所的報告，3人須還押候懲；余則獲准保釋候懲，待索取感化及社會服務令報告。

案情顯示，2022年底劉拜託金姓的女事主幫他準備一個內地銀行戶口，惟劉匯款50萬元人民幣後，翌日被內地當局凍結資產，故劉指控事主騙財，並多番滋擾。同年12月17日，金乘搭小巴前往赤柱監獄探望在囚男友時，見到劉駕駛涉案輕型貨車出現在附近，故不敢下車。其後戴及蘇登上小巴，要求金下車商討。

及後劉駕車靠近金，戴與蘇捉緊金及拖她上車，余也下車幫忙。金大聲呼救，一名休班懲教助理見狀欲出手相助，但被蘇拳打臉部多下，另有途人向在監獄執勤的懲教助理報告事件，兩名懲教助理到場支援，當時金被抬入輕型貨車內，懲教助理未能阻止各被告登車逃離現場。事後警方截獲該輛輕型貨車，當場拘捕各人。