涉以虛假文件詐騙逾4萬政府及學校資助　廉署起訴香港婦女基督徒協會主席 (16:20)

35歲被告丘嘉熙於案發時為香港婦女基督徒協會主席，同時在新域劇團擔任兼職項目主任，負責向本地學校推廣該劇團的戲劇節目。她被控兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，一項使用虛假文書副本，以及三項欺詐罪。

廉署指，丘嘉熙涉嫌於2021年2月，使用一份虛假的新域劇團報價單副本，意圖誘使政制及內地事務局接受它為真確，以申領發還該互動劇場的影片拍攝及剪輯服務開支。廉署調查發現，新域劇團從沒有發出上述報價單，而有關服務合約是以11,250元判授予被告時任男朋友的製作公司。

丘另涉於2020年2月至2021年6月期間，使用兩份載有虛假陳述的文件誤導香港婦女基督徒協會。其中一份文件為一張收據，報稱一間畫室以1.2萬元售出80個畫框。另一份文件則是一份報價紀錄，報稱隨附的五張報價單均於被告購買畫框前取得，當中新域劇團提供的報價為1.5萬元。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現該畫室從沒有出售該等畫框，新域劇團亦沒有發出該份報價單，而另外四張報價單亦是採購後取得。

其餘三項控罪則涉及，丘嘉熙涉於2016年8月至2018年11月期間，向一間小學及兩間中學訛稱該些學校的三項戲劇活動會由新域劇團提供，並意圖詐騙而誘使該三間學校向被告支付費用共逾1.7萬元。調查發現，該等活動並非由新域劇團提供。