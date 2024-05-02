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稅局料來年印花稅收逾700億　離港清稅個案較22/23年度減 (16:17)

稅務局今（2日）發出244萬份個別人士報稅表，較上年增約4萬份。稅務局亦公布2023/24年度臨時稅收數字，整體稅收為3420億元，按年跌5%、即182億，主要因為印花稅及利得稅減少，其中印花稅收減209億，連續兩年跌幅達30%。稅務局估計，來年稅收約3828億元，其中印花稅收會較23/24年度多229億元。

稅務局長譚大鵬表示，23/24年度印花稅收入減209億元至491億元，跌幅達30%，較政府原先估計大，主要因過去一年樓市下跌、股市市况不大理想，令印花稅收入減少。但他說，隨著撤銷樓市辣招，令物業成交量顯著上升，股市氣氛亦有所改善，對樓市股市的展望審慎樂觀，預計來年印花稅收達710億，較23/24年度增219億。他說，不會形容當局對印花稅收增加是「過分樂觀」，又稱印花稅收入視乎樓市及股市表現，非政府所能控制，難預測將來相關收入會否有很大波動。

另外，23/24年度的利得稅款為1705億，較上一年度跌2個百分點、即減37億元。譚大鵬解釋，22/23年度利得稅收為歷年新高，形容跌幅不算嚴重，又稱23/24年度的其中一大部分的利得稅來自22/23年度的最後評稅，而22年的本港生產總值下跌影響利得稅收，加上企業利潤較前一年度跌3個百分點，影響過去一年的利得稅收。他預料，由於政府統計處估計整體生產總值於2023年上升，加上估計會有經濟實質增長、公司商業登記的數目增加，預計利得稅納稅人數量會增加，綜合考慮後，相信來年利得稅會較23/24年度增6個百分點。 

薪俸稅方面，23/24年度收入較上一年度增4億元至799億元，為歷年新高。譚大鵬稱，主要因為本港就業率平穩、失業率維持低水平，加上政府減少稅務寬免措施，令納稅人數增加。他稱，稅務局預料來港薪俸稅收會進一步提升至876億元，主要因為失業率及就業不足率維持低水平，加上政府推行各項輸入人才計劃，勞動人口回升，人力資源學會亦預測平均薪酬將有加幅，認為對稅收有一定幫助。

離港清稅個案較22/23年度減

另外，譚大鵬表示，23/24年度有約37500宗「離港清稅」個案，數字較22/23年度的約56100宗減少。他重申，離港清稅的原因眾多，不一定涉及移民因素，「唔適宜太過簡單化話呢啲數字顯示咗乜嘢，當然可以作為一個參考」。對於今年發出的個人較去年多約4萬份個別人士報稅表，他稱涉及不同因素，包括勞動人口回升、平均薪酬增加、輸入人才計劃下納稅人增加等。

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