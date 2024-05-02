DSE 2024｜歷史科卷一香港史問香港電影、經濟文化發展　考生感意外 (15:29)

DSE歷史科分成兩份試卷，卷一佔該科60%分數，設4道歷史資料題，分別涉及「1927-1937年間的中國」、「20世紀下半葉的香港」、「1930年代的歐洲」及「20世紀下半葉的歐洲經濟統合」，考生可選3題作答。首題要求考生解釋，1927-1932年間「中國所作的外交努力」及分析「中國能否被視為『外強中乾』」等。第二題則附以關於「由1970年代至1990年代的香港電影發展」等資料，問考生是否同意「20世紀最後三十年，香港在亞太區扮演著文化和經濟方面的中間人」等。

至於卷二則佔40%分數，設7道論述題，考生選答2題。有題目問及「直至1941年，華人領袖及華人組織的參與對香港的管治有多重要」，另有題目要求考生「探討1921-49年間中國的共產主義革命在不同時期的特色」。

在西灣河一個試場，考生盧同學稱卷一較卷二困難，但自覺表現中規中矩。她稱，對香港史一題側重文化發展感意外，「沒有想過會出香港史（的試題），就算出亦以為會考政治，如日佔時期，沒想過會出文化及經濟方面」。考生李同學則稱，因鍾情香港電影而選答香港史題目，惟不太掌握20世紀末的香港的經濟影響，答題時並沒著墨太多，故沒信心取高分。