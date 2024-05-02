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雲漢邨高空擲腐液翁　七旬翁被控傷人下周五提堂 (15:34)

觀塘雲漢邨漢柏樓周二（4月30日）疑有住戶高空砸物，一名途經老婦被通渠水濺中受傷。警方以傷人罪拘捕一名76歲男住戶，相信他在大廈公用廚房以通渠水為洗手盤通渠後，將通渠水樽扔出窗外，料案件屬單一事件。被捕男子被落案起訴傷人，將於下周五（5月10日）在觀塘裁判法院提堂。

秀茂坪警區刑事調查隊第4隊督察姚詠蕾表示，73歲女事主與兒子行經漢柏樓行人路時，有兩個疑裝有腐蝕性液體膠樽墮下，其中一個膠樽濺出疑通渠水，女子頸及手被濺中，有燒傷紅腫，送往聯合醫院治理，現已出院。

警方到場調查，在漢柏樓一樓向雲漢街方向的公用廚房，一洗手盤旁垃圾桶內檢獲兩個樽蓋，與墜下膠樽吻合。警方同日5時36分，以涉嫌傷人拘捕76歲男住戶，懷疑他為洗手盤通渠後，短時間內將兩個用完的通渠水膠樽扔出窗外，令女途人被殘餘的少量腐液濺傷。姚稱，上址屬長者住屋，約4至5單位同用一廚房。據了解，警方相信被捕人在附近五金店購入通渠水，而大廈本不需住戶自行通渠，應另有人負責，他現無業，與妻子同住上址約11年。

秀茂坪警區刑事總督察劉泳鈞表示，警方相信此案屬單一事件，源於涉案人缺乏公德心，岡顧途人人身安全，而非惡作劇或無差別傷人。不過，警方仍關注高空擲物行為，指罪行最高刑罰為罰款為一萬元及監禁6個月。如涉傷人罪，最高則可判監3年。

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