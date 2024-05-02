商會調查指近七成受訪企業通關後生意減　飲食業促政府加強推廣 (15:11)

香港中小型企業聯合會及騰龍青年商會今年4月內訪問568間中小企，涉及零售、飲食、旅遊、教育培訓及服務等逾15個行業。調查顯示，近八成受訪企業僱主稱即使面對逆境也不會裁員，當中約兩成表示「保證不裁員不減薪」，另有0.7%受訪僱主表示很大機會不裁員。面對疫後經濟轉型、港人北上消費等困難，約七成受訪僱主表示選擇以「升級轉型」應對，亦有逾五成受訪僱主會提高產品或服務價格。

於尖沙嘴開業的敘亨軒海鮮火鍋老闆蘇緯綸表示，生意額在疫後尤其去年3月開始有明顯變化，由以往至少一半入座率，降至現時未必達一成，因此由只做晚市改為加開午市，並聘請點心師傅，希望增加客源。他指，內地客在近一、兩年偏好「窮遊」、「快閃」，不如以往般選購價格較高的菜式，又認為內地客傾向不在港過夜，令主要做夜市的火鍋店生意大受影響。適逢昨晚「五一黃金周」煙火匯演，蘇緯綸稱曾於昨晚9時許巡舖，發現人流與平日周末相若，亦比預期中少，未見「五一黃金周」的優勢，又高級海鮮火鍋在內地較為罕見，建議政府可集中宣傳本地美食。

龍圖閣海鮮飯店老闆任志強表示，以往周五至周日應「爆場」，惟現時入座率只有約一半，形容「情况惡劣」，認為內地客消費模式改變，傾向吃快餐，再不會花大量金錢於飲食上。世華茶餐廳老闆何世杰就指，為增加生意，除推出新菜式外，還透過小紅書、tiktok、Instagram等社交平台宣傳，並以大數據分析客人喜好和需求，亦建議政府應在更多地方推廣「夜經濟」。