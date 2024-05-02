明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

商會調查指近七成受訪企業通關後生意減　飲食業促政府加強推廣 (15:11)

香港中小型企業聯合會及騰龍青年商會的一項調查顯示，自2023年1月通關至今，約69.9%受訪企業生意額較疫情前同期下跌，約71.8%受訪企業認同港人消費力北移對公司生意額影響大。

香港中小型企業聯合會及騰龍青年商會今年4月內訪問568間中小企，涉及零售、飲食、旅遊、教育培訓及服務等逾15個行業。調查顯示，近八成受訪企業僱主稱即使面對逆境也不會裁員，當中約兩成表示「保證不裁員不減薪」，另有0.7%受訪僱主表示很大機會不裁員。面對疫後經濟轉型、港人北上消費等困難，約七成受訪僱主表示選擇以「升級轉型」應對，亦有逾五成受訪僱主會提高產品或服務價格。

於尖沙嘴開業的敘亨軒海鮮火鍋老闆蘇緯綸表示，生意額在疫後尤其去年3月開始有明顯變化，由以往至少一半入座率，降至現時未必達一成，因此由只做晚市改為加開午市，並聘請點心師傅，希望增加客源。他指，內地客在近一、兩年偏好「窮遊」、「快閃」，不如以往般選購價格較高的菜式，又認為內地客傾向不在港過夜，令主要做夜市的火鍋店生意大受影響。適逢昨晚「五一黃金周」煙火匯演，蘇緯綸稱曾於昨晚9時許巡舖，發現人流與平日周末相若，亦比預期中少，未見「五一黃金周」的優勢，又高級海鮮火鍋在內地較為罕見，建議政府可集中宣傳本地美食。

龍圖閣海鮮飯店老闆任志強表示，以往周五至周日應「爆場」，惟現時入座率只有約一半，形容「情况惡劣」，認為內地客消費模式改變，傾向吃快餐，再不會花大量金錢於飲食上。世華茶餐廳老闆何世杰就指，為增加生意，除推出新菜式外，還透過小紅書、tiktok、Instagram等社交平台宣傳，並以大數據分析客人喜好和需求，亦建議政府應在更多地方推廣「夜經濟」。

相關字詞﹕編輯推介 飲食

上 / 下一篇新聞