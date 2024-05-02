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「屠龍小隊」案認罪被告稱其他團隊擬遊行時用槍及放炸彈　「屠龍」隊員怕被誤會 (15:19)

「屠龍小隊」等人涉策劃2019年12月8日遊行設置炸彈並槍殺警員，《反恐條例》首案高院今（2日）步入第8日審訊。控方傳召「屠龍小隊」隊長、已認罪的黃振強繼續作供，他提到隊員曾建議在12月1日遊行用上同謀負責的20公斤炸彈，但尚未部署好「走佬plan」帶隊離港，於是沒實行計劃。黃又指，曾向隊員提及其他團隊籌劃「大行動」，會用上槍及炸彈，但「屠龍小隊」不會使用，只會從旁協助。黃亦擬於涉案「大行動」後離開香港，但有隊員擔心會受波及，亦怕其他人誤會屬「屠龍小隊」所為。

7名被告張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及劉佩凝，否認「串謀犯對訂明標的之爆炸」等罪。

控方問到2019年11月24及25日，屠龍小隊Telegram群組為何談及「20kg」及「票站」，黃振強供稱理解不到，也不記得對話所指，至11月底他與隊員在三坡坊開會應有討論「20kg」的意思，他在會上預告即將有「大行動」，其他隊伍會用槍及炸彈，但「屠龍小隊」不會親自使用，只從旁協助。黃補充，群組內「20kg」應該與同謀吳智鴻負責的炸彈有關，但他不敢妄斷每次對話均指炸彈。他又稱，群組內顯示火光的片段與吳智鴻一方的引爆裝置相關。

黃振強續稱，隊中「軍師」林銘皓建議吳的20公斤炸彈在同年12月1日尖沙嘴遊行之前遊行使用，並說宜謹慎行事及先「踩線」視察環境，而黃提議在尖沙嘴警署放炸彈。惟林又稱「一日未搞掂走佬plan未有得用」，黃解釋當時他們尚未部署「走佬」，於是未能用槍及炸彈，他稱以前小隊提及「走佬」僅指離開示威現場，此時則指帶全隊離開香港。黃又說，他與被告嚴文謙在示威現場較有默契，由於嚴文謙當日身處韓國，黃「無安全感」於是取消行動。

另有信息顯示，黃振強曾物色旺角朗豪坊附近一處擺放炸彈，稱警方清場會途經。張俊富關注該處許多高樓大廈，「好容易爆到啲唔X關事嘅人」。黃回覆「我哋嘅目標炸到狗咋嘛，炸到最X多嘅狗，我唔X理其他人」。黃提及，於9月有隊員隨吳參加台灣軍訓，黃在得知行動細節前計劃過12月和全隊到台軍訓。黃又稱，敲定「屠龍小隊」在計劃負責「引戰」的行動細節後，有隊員擔心當日會受波及，以及被人誤會負責「引戰」的「屠龍小隊」有份放炸彈及用槍。

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