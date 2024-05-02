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港大實施遊客分流　內地旅客無預約「摸門釘」　有人稱「行山」通行無阻 (14:38)

為管制旅客人潮，香港大學今早（2日）八時起正式實施首階段遊客分流措施，要求訪客須預先登記。不過，本報在校內觀察發現，無登記人士也能成功「闖關」進校；有附近居民稱穿過港大「去行山」，獲保安放行。但也有不少沒登記的內地旅客吃閉門羹，有人呻「從內地特地坐鐵路過來，進不了，肯定失望的」。

今早在香港大學港鐵站A出口校園出入口，有大量保安、職員在場，要求確認所有人進校者身分，其中訪客須出示港大預約系統上的二維碼，讓港大職員以平板電腦掃描及確認登記，港大教職員或學生只需亮出職員證或學生證，便可進校。有人繞過保安及職員進校時即被喝停，但當報稱是穿過校園「去行山」後便獲放行。

操普通話的陳小姐今早11時半到訪港大，她向本報說，並無事先登記，但獲准入校，「跟門衛說，想參觀一下，他們想登記我的資料，但我說就20分鐘這樣子，就讓我們進來，我們馬上看完，馬上離開」。她又說，本身正就讀華南理工大學本科二年級，盼報讀港大研究生課程，指參觀體驗「給自己學習動力吧，給自己一個目標」。

但本報記者亦見大量無登記人士被拒入校，包括來自廈門一行9人的旅客黃女士，她被拒進校後稱「肯定失望的」，她同行的家人問記者「有沒有方法讓我們進去？」至於會否改到其他大學參觀，他們稱「知名度不一樣」。

有事先預約的丁先生今早偕太太和女兒到訪港大，稱安排方便，希望與家人在港大逛一逛，但稱「有點迷路，很多地方只能在外圍走走，很多樓梯都封了」，認為如港大生可帶隊參觀更好，「北大（北京大學）都有這些安排」。丁媽媽說盼藉參觀為孩子「種下小小的種子」。

港大生謝小姐覺得首日措施下，更多遊客聚集港大，尤其集中在校園出入口。另一港大生簡先生表示，進校時突然被職員攔截，覺得「有點壓力」。

本報記者早前在港大網上系統預約今早訪校，參觀時段由早上10時至中午12時，今早實測進校時，發現過程不順暢，當港大職員掃描二維碼時，校方的平板電腦彈出「二維碼已過期」的警告，但職員隨後安排人手確認登記，要求出示身分證核對資料，最終獲准入校，核對資料過程數分鐘。此外，當參觀時段完畢，校方並無提示，變相訪客可逾時逗留。

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