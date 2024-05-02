團結香港基金料房屋落成量將超出長策目標　倡逐步調整資助出售單位比例 (14:16)

報告顯示未來10年公營房屋供應持續提升。基金會土地及房屋研究主管梁躍昊表示，隨著工程延誤比率減少至2%，加上如期落成3萬個簡約公屋單位，未來5年有望供應35000伙公營房屋單位，超過長策30800伙的目標，但仍須保持謹慎警惕，確保不要重現過往發生的供應延誤，否則輪候時間會回升至5.2年。而在第二個5年（2029/30至2033/34年度），梁躍昊表示，年均有39800至52900伙落成，仍高於長策目標。

梁躍昊表示，由於未來10年香港的基本住屋需求將逐漸得到滿足，政府應改變政策勢頭，包括在第一個5年期（2024/25至2028/29年度）的較前時間，首先讓公屋輪候時間回落至4.5年的目標；其後在首個5年期的較後時間，在確保公屋輪候時間不會回升時，增加綠置居的單位比例，並在綠置居的供應充足下，增加居屋白表配額比例；最後，在第二個5年期（2029/30至2033/24年度），增加公營房屋中的居屋單位比例，並持續提升資助出售房屋單位面積。

報告分析顯示，過去20年香港的房屋供應呈「兩頭大中間小」的M型結構，當中資助出售單位佔總存量只有約15%。另一方面，以收入計，有近38%的香港家庭符合購買資助出售單位的資格，可見資助出售單位供不應求，這可見在每次的綠置居及居屋單位出售時，皆出現大幅超額認購。

梁躍昊解釋，要增加市民置業機會，或許大家最直接想到便是增建居屋，但考慮到需平衡公屋輪候時間，故應先增加綠置居比例，讓居住公屋的市民置業並騰出輪候冊上市民上樓，在輪候時間下調時再慢慢上調居屋比例。另外留意到過去資助出售房屋銷售情況，待售撻訂個案的單位面積大多是少於200平方呎的單位，而且應提升單位面積作為誘因讓綠表居民購買綠置居。