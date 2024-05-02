警方港島反黑行動搗破26個非法場所拘142人 (12:32)

警方港島總區反三合會行動組第二隊主管高級督察盧偉德表示，今次行動出動超過500名警員打擊活躍於香港島不同的黑社會幫派，巡查多個娛樂場所及非法場所，搗破18個賣淫場所、一個無牌酒吧及7個麻雀、釣魚機及牌九賭檔。警方在行動中拘捕72男70女，當中111人為本地人、17人持雙程證、8人持外國護照、6人持「行街紙」，他們涉嫌經營賣淫場所、經營非法賭博場所、在非法賭博場所內賭博、販毒、傷人、藏有攻擊性武器、無牌賣酒、邀請他人成為三合會社團成員及自稱三合會社團的成員等罪，其中年僅15歲的被捕人涉「邀請他人成為三合會社團成員」罪行。行動中，警方亦檢獲約2.8公斤，市值近70萬港元的各類型毒品、大量現金、各類非法賭具、武器及大批含有酒精的飲品。

盧偉德指，涉案非法場所的營運者變得警覺，只會招待相熟客人，是次行動搗破的賭檔以倉庫掩飾，並於門外安裝閉路電視，又加裝重型鋼閘及多把門鎖，增加警方執法。警方前日突擊搜查上述賭檔，於單位內拘捕15人，其中一人為賭檔主腦，並於賭檔內檢獲9萬元現金及賭具。

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