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時任精進項目經理涉塌天秤事故被控誤殺　還押待交付高院審 (11:26)

秀茂坪安達臣道地盤前年天秤倒塌致3死6傷，警方日前拘捕地盤總承建商精進建築時任項目經理，控告3項誤殺罪，案件今（2日）在觀塘裁判法院首次提堂。被告暫毋須答辯，控方指正準備交付至高院審訊所需的文件，申請押後至7月30日，與勞工處及屋宇署的案件一併再訊，料屆時正式申請交付。辯方申請保釋被拒，被告需還押候審。

控方透露被告簡浩楷（35歲、現報稱無業）為承建商的獲授權簽署人，代表承建商呈交天秤底座設計書以供審核；警方亦鎖定另一位疑犯，他正被通緝。據控罪書，被告於2022年9月7日在香港九龍秀茂坪安達臣道9號至11號石礦場發展計劃R2-2地盤內非法殺死許文明、潘浩鈺及徐學培。

控方反對被告保釋，辯方不反對押後但替被告申請擔保，雙方陳辭期間被告一度低頭拭淚並不時望向公眾席。署理主任裁判官劉綺雲聽罷陳辭後拒絕被告保釋，辯方放棄8日保釋覆核權。

就本宗工業意外，勞工處已向4人和7間公司票控「沒有發展、實施和維持一個安全管理制度」、「無合理辯解而故意於工作時作出任何相當可能危及他本人或他人的事情」、「沒有確保存放於處所的作業裝置或物質是安全的」等共67罪。此外，屋宇署亦票控另外4人和其中4間公司，包括本案被告，涉及「進行工程方式導致有人受傷/財產損毁」共9罪。

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