【有片】內地漢倒斃澄碧邨碼頭 警列屍體發現 將調查與打鬥及爆竊案是否有關 (19:41)

昨晚（4月30日）10時05分，警方接獲男子報案，指與另外三名男同事在澄碧邨晚飯時，疑有人醉酒並起爭執，其間有打爛玻璃樽，有人受傷。4人及後自行到長洲醫院治理，傷勢包括腰痛、額頭受傷、手擦傷等。4名傷者年齡33至54歲，持香港身份證，事件及後改列有人意外受傷。

本報獲得居民提供片段，顯示昨晚約9時許，有十多人聚集在澄碧邨8至9座之間，其間有人推撞。

澄碧邨今早亦有兩宗爆竊報案，居住在3座女事主表示，今早發現自己的手袋、錢包被攤開並放在飯桌，損失數千元現金，另發現落地玻璃門被撬開。她說自己購入單位多年，至近一年多遷入，近期曾遭刑事毀壞，木門、閘門等被破壞，加上聽聞多宗爆竊案，已購入閉路電視，但尚未啟用，未拍攝事發過程。被問到昨晚有否察覺異樣，她說深夜曾聽見「嘭嘭」聲音，但過去不時有外勞以手推車盛裝食物並發出聲響，加上大雨，自己不以為意，但居民群組流傳片段，指昨有人在9座對開以鄉下話爭執，她剛才得悉發生命案，感到擔心。她表示，澄碧邨部分單位現被用作外勞宿舍，包括2座、8座及9座，有1300呎大單位為分為兩間，即約600呎住16人，另有約800呎的單位供約20人居住。

澄碧邨業主立案法團委員透露，昨晚上9時許曾聽吵雜聲音，但不清楚是否與命案有關，而碼頭上的床褥亦是今日首見。她說住戶今早才得悉事件，現人心惶惶，群組「嘈到拆天」，又要求裝設閉路電視。她表示，澄碧邨約有200個單位，大部分供人度假，僅約60人常住，惟三年前起開始有外勞遷入，涉及200至300人，相信是在石鼓洲工作的建築業外勞，其後邨內治安轉差，曾發生多宗爆竊。她續指，邨內設施不足應付多人遷入，例如供水僅靠山水，外勞遷入後不時水壓不足，令居民無法洗澡、煮食；外勞大船不時「直插」碼頭，令碼頭受損，已向政府部門反映。