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社民連勞動節政總外請願 指5年無辦勞動節遊行「教人唏噓」 (15:45)

社民連4名成員今早(1日)在政總外請願，成員手持「工人權益擺一邊，老闆要求大過天」等字句的橫額及「窮光蛋」道具，促請政府設立標準工時、全民退休保障及失業援助金等，亦倡將最低工資調整為「生活工資」水平，訂為61.5元。請願期間有軍裝警員在旁戒備，並拉起橙帶全程錄影。社民連又表示，即使新冠疫情後社會全面復常，但本港已連續第5年無舉辦勞動節遊行，「不禁教人唏噓」。

社民連表示，本港工人的勞動條件和民生不斷惡化，舉例工人實質工資從1992年9月到2023年12月僅上升26.9%，惟以2023年市價計算，同期GDP在扣除通脹卻增加近1.7倍，批評低工資令勞工不能單憑勤勞脫貧。社民連亦批評標準工時12年來未有寸進，相反有利資方的輸入外勞及「撒辣」政策卻相繼推出，又指最低工資新機制即使改為「每年一檢」及計法「可加不減」，最快亦要兩年後才落實，勞工僅能「望梅止渴」。

社民連又點名提及工聯會，提及對方今年以「香港已踏入由治及興的階段」為由不申辦遊行，但又舉辦一系列活動，令人懷疑是回應港澳辦主任夏寶龍提出「遊行不是表利益訴求的唯一方式」；又稱工聯會在勞動節前曾提出將最低工資升至55元，而目前工聯會「朝中有人」，會完整參與政策制定、立法及執行，若政府的立場與工聯會有所衝突，工聯會成員應辭職抗議。

工聯會會長吳秋北在facebook出帖文，指五一勞動節前夕，工聯會邀請到特首李家超及官員，去到柴灣連翠邨，同前線清潔工人交流，了解工人工作環境，指特首很關心工友們的職安問題、工作量，以至於生活、心情，盡顯親民與真誠。

 

 

 

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