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工聯會料最低工資每年加1元　餐飲業界稱對營運成本影響不大 (11:13)

推行13年的最低工資將由2026年起縮短檢討期至一年一檢，並引入「可加不減」計算方程式。工聯會立法會議員黃國今早於港台《千禧年代》稱，贊成新機制確保最低工資增幅不低於通脹，預料最低工資每年會加1元，形容不太理想，建議增加計算「經濟增長因素」的比率，由20%提升至30%，讓基層勞工亦可分享經濟成果。

計算最低工資調整幅度的方程式，包括考慮經濟增長因素，即以最近一年實質本地生產總值（GDP）增長，減去過去10年平均GDP增長，再乘20%，數字以1%封頂；再加上整體甲類消費物價通脹；兩指標設0%下限。

黃國又說，由兩年一檢縮短為一年一檢，可確保最低工資的調整不會滯後，強調最低工資水平應要反映經濟增長，加幅亦不應低於社會平均工資加幅。對於經濟下行時， 按新機制亦不能調最低工資金額，被問到會否出現企業競爭力減低、令低薪職位流失的情況，黃國認為屬過慮， 稱絕大多數的國家的最低工資金額遠超香港，亦無影響其競爭力，加上在港領取最低工資的人數極少，相信對企業日常運作及財政負擔的影響微乎其微。

黃家和：現時工資遠超最低工資水平

香港餐飲聯業協會會長黃家和於同一節目中表示，新方程式是勞資雙方均認同的方法，計算方式合理，相信日後可減少雙方就議題的爭拗。他又說，新方程式下最低工資的加幅，對餐飲業界的營運成本影響不大，因在人手短缺下，現時工人薪金一般都遠高於最低工資，例如洗碗工人月薪介乎1.5萬元至1.8萬元、酒樓散工一般時薪50元至60元，酒樓臨時工時薪更達80元。

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