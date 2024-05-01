THE亞洲大學排名　港大中大躋身十大惟排名均跌 (11:04)

2024THE亞洲大學排名榜比較區內大學的績效指標評分，包括研究質素、研究環境、教學表現、國際化等不同項目。今次首十位排名，首三位不變，分別為清華大學、北京大學及新加坡國立大學。

去年首十位有3間本港大學，但2024年只有2間，包括香港大學（第6）及中文大學（第10），而兩者排名分別下跌2位及4位。其他香港院校方面，科技大學排12位；城市大學排15位；理工大學排19位；浸會大學排63位。

THE指出，今年排名計算指數方程式有變，在研究表現及研究影響力方面，中國內地及日本院校評分上升。至於校園國際化指標方面，中國內地、印度及日本表現評分較佳，因為香港院校未能在新評分制下受惠，其他地區院校評分改進，因而排名被「推低」。

香港城市大學就回應報告，指該校在「2024 THE亞洲大學排名」中，共有739所亞洲區內的大學入圍，城大排名上升至第15位，是香港少數在此排名上升的本地大學之一。城大校長梅彥昌指，城大會繼續以「創意無限．邁向未來」方針，帶領城大師生迎接全球發展趨勢，成為真正的世界公民和一流的研究人員。