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THE亞洲大學排名　本港兩間大學擠身十大惟排名均跌 (11:04)

英國《泰晤士高等教育》（THE）公布2024年度亞洲大學排名，今次本港有2間大學擠身十大排名，較上年減少1間；2間擠身十大的為香港大學（第6）及中文大學（第10），兩者排名較上年分別下跌，而科技大學跌出首十位。

2024THE亞洲大學排名榜比較區內大學的績效指標評分，包括研究質素、研究環境、教學表現、國際化等不同項目。今次首十位排名，首三位不變，分別為清華大學、北京大學及新加坡國立大學。

去年首十位有3間本港大學，但2024年只有2間，包括香港大學（第6）及中文大學（第10），而兩者排名分別下跌2位及4位。其他香港院校方面，科技大學排12位；城市大學排15位；理工大學排19位；浸會大學排63位。

THE指出，今年排名計算指數方程式有變，在研究表現及研究影響力方面，中國內地及日本院校評分上升。至於校園國際化指標方面，中國內地、印度及日本表現評分較佳，因為香港院校未能在新評分制下受惠，其他地區院校評分改進，因而排名被「推低」。

香港城市大學就回應報告，指該校在「2024 THE亞洲大學排名」中，共有739所亞洲區內的大學入圍，城大排名上升至第15位，是香港少數在此排名上升的本地大學之一。城大校長梅彥昌指，城大會繼續以「創意無限．邁向未來」方針，帶領城大師生迎接全球發展趨勢，成為真正的世界公民和一流的研究人員。

大學 國家地區 2024排名 2023排名
清華大學 中國 1 1
北京大學 中國 2 2
新加坡國立大學 新加坡 3 3
南洋理工大學 新加坡 4 5
東京大學 日本 5 8
香港大學 香港 6 4
上海交通大學 中國 7 9
復旦大學 中國 8 9
浙江大學 中國 9 12
香港中文大學 香港 10 6

 

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