明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

港大迎新營非禮案　被告表證成立 (18:49)

新生疑於港大護理學會迎新營被「組爸」非禮，涉事男學生被控非禮和普通襲擊罪，今（4月30日）於粉嶺裁判法院續審。參加迎新營的新生表示，一名男子曾在「火車捐山窿」遊戲掃事主的腰部，從身高、上衣和金色髮色等特徵，她認出男子是另一組的「組爸」阿強，即本案被告。控方今午舉證完畢，裁判官梁雅忻裁定被告兩罪表證成立。

控方今傳召事主X的友人、同是迎新營新生組員的A作供。A表示，各人去年8月20日晚上在「Disco Night」活動玩「火車捐山窿」，被告走近掃X的腰部後離開。翌日各人玩水，A認出另一組的「組爸」阿強穿粉紅色上衣和染金髮，正是涉嫌非禮X的被告鄧皓然（20歲）。

A表示去年8月21日凌晨，組員在宿舍進行名為「psychologist」的問答遊戲，被告依靠X的大腿休息，並摸X的手臂。其後A和X聊天，X表示因被掃手臂而感到不適。

另一迎新營組員、余姓女學生供稱，被告暱稱為阿強，是她在迎新營所屬組別的「組爸」。事發當日，她下午和其他組員玩「破冰遊戲」，其後被告稱家中有事，沒有陪同眾人前往大棠度假村。及至晚上，被告於「Disco Night」活動的中段至尾聲加入，但她不知道被告有否參與「火車捐山窿」。

在辯方提問下，余姓女學生展示迎新營的合照。除了被告之外，同組另有一名「組仔」和一名「組爸」染金髮。案件押後本周四（5月2日）繼續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞