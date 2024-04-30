港大迎新營非禮案　被告表證成立 (18:49)

控方今傳召事主X的友人、同是迎新營新生組員的A作供。A表示，各人去年8月20日晚上在「Disco Night」活動玩「火車捐山窿」，被告走近掃X的腰部後離開。翌日各人玩水，A認出另一組的「組爸」阿強穿粉紅色上衣和染金髮，正是涉嫌非禮X的被告鄧皓然（20歲）。

A表示去年8月21日凌晨，組員在宿舍進行名為「psychologist」的問答遊戲，被告依靠X的大腿休息，並摸X的手臂。其後A和X聊天，X表示因被掃手臂而感到不適。

另一迎新營組員、余姓女學生供稱，被告暱稱為阿強，是她在迎新營所屬組別的「組爸」。事發當日，她下午和其他組員玩「破冰遊戲」，其後被告稱家中有事，沒有陪同眾人前往大棠度假村。及至晚上，被告於「Disco Night」活動的中段至尾聲加入，但她不知道被告有否參與「火車捐山窿」。

在辯方提問下，余姓女學生展示迎新營的合照。除了被告之外，同組另有一名「組仔」和一名「組爸」染金髮。案件押後本周四（5月2日）繼續。