9港人涉嫌透過代辦　涉以虛假內地及非洲駕照申請免試簽發本港駕照被捕 (17:59)

警方中區重案組高級督察余詩淇表示，警方早前接獲運輸署轉介，指於2022年6月至2023年11月9期間，收到一批懷疑使用偽造文件的「免試簽發香港正式駕駛執照」申請，該批申請人提交聲稱從認可國家或地方所簽發的正式駕駛執照，申請免試簽發本港駕照。運輸署向有關簽發當局查詢，發現當地並無相關記錄，因此將可疑個案轉介警方調查。

中區警區刑事部接手調查，於本月25至29日展開代號「拳風」的拘捕行動，以「行使虛假文書」罪拘捕了8男1女，介乎28至67歲，他們分別報稱建築工人、私人司機、酒店經理、無業等。警方調查發現，有申請人從無接受任何駕駛訓練、筆試、路試，透過代辦直接用金錢購買聲稱由當地簽發的駕照，並用該些執照在香港申請免試簽發；也有申請人本身持有非本地駕照，但涉嫌透過代辦修改駕照上可駕車型，企圖在香港換取其他車輛類別的駕照。根據調查，涉案假駕照來自內地各省份和一些非洲國家。

余詩淇說，現時全部被告已獲保釋，案件仍在調查中。她强調使用虛假文書已經定罪最高可判14年監禁，呼籲市民切勿光顧違法駕照代辦。