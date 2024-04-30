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海關中英街打擊冒牌貨及私煙拘一男 (17:19)

海關於黃金周前夕聯同深圳市鹽田區中英街管理局，在沙頭角中英街採取特別行動，打擊冒牌物品及未完稅香煙，檢獲值約170萬元的冒牌貨、未完稅香煙及未完稅烈酒，拘捕一名男子。

海關早前接獲舉報有店舖在中英街售賣冒牌及未完稅物品，經深入調查及商標持有人協助，於本月17至今（30日）突擊搜查4間店舖及2個攤檔，檢獲4000件冒牌物品，包括手表、皮具，美容產品與及17萬支未完稅香煙、19公升未完稅烈酒，估計總值約170萬元，應課稅值約60萬元。行動中，一名52歲男店員涉嫌違反商品說明條例及應課稅物品條例被捕。海關指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關版權及商標調查科高級調查主任梁諾禮表示，涉案店舖位於中英街港方位置，已經營一段時間。由於一般港人不能進出中英街，相信涉案店舖主要目標為內地遊客，而檢獲的冒牌貨質素參差，與正貨有一定差距，售價約為正貨2至4成，由500至2000元不等，其中手表及手袋價格較高。

海關指，將於五一黃金周假期加強巡查及執法，嚴厲打擊各類型售賣冒牌物品及未完稅物品活動，又提醒消費者應選擇信譽良好的店舖，如有懷疑應先向商標持有人或代理查詢。商戶採購物品時亦應小心謹慎，強調售賣冒牌物品及未完稅物品屬嚴重罪行，需負上刑責。

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