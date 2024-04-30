「屠龍小隊」案被告稱曾想點煙花示意向警開槍　倡行動前先讓示威者散開 (16:57)

控方引述同年11月，控方證人黃振強以Telegram問涉案同謀吳智鴻「你嗰20kg幾時到？」黃庭上解釋，「20kg」是指吳早前提及擬於殺警計劃使用的20公斤炸藥，黃建議在12月1日尖沙嘴遊行用上炸藥，提及尖沙嘴警署位置很好，惟吳表示炸藥尚未製成。雙方亦提及遊行翌日的周一或有罷工，吳問「屠龍小隊」會否等吳的槍手準備就緒一同行動，但最終未有成事。

吳又轉發槍手的信息予黃，黃供稱，當中預判一旦用槍就會有示威者跟隨，所以開槍的話欲將「殺警數字最大化」，讓示威者在警員倒地後撿拾佩槍使用，即「全民執槍」，從而達致吳智鴻提倡的「武力對等」。

至12月3日，黃振強偕同隊中「軍師」林銘皓與吳智鴻在荃灣松記糖水會面，勇武派「閃燈隊」隊長Kristy亦在場。席間，吳智鴻談及於12月8日遊行實行計劃。四人及後前往附近酒吧會合屬吳智鴻團隊的被告賴振邦、同樣涉案的彭軍壕。控方播放酒吧外閉路電視片段，黃認出自己與另五人同行。

信息記錄顯示，黃振強問吳智鴻行動的實際地點，吳把附註標誌的地圖發給黃。吳的信息指「紅色嚇鬼用，逼佢地退到藍色」，黃解釋計劃原由他帶隊引警員接近紅點標示的小炸彈，吳隨即引爆小炸彈嚇退警員到藍點的大炸彈，吳再引爆大炸彈。其間，槍手在灣仔英皇中心高位行動，黃打算領軍在英皇中心縱火，引誘警員到場。

於12月8日清晨，黃振強、張銘裕、嚴文謙同在灣仔展鴻大廈「安全屋」被捕，屋內搜出兩件防彈背心和頭盔等裝備。審訊周四（2日）續。