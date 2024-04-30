醫管局首推大灣區進階中醫臨床培訓　安排5名本地中醫參與 (16:50)

醫管局總行政經理黃巧雲說，參與計劃的中醫師獲得有限期的內地職業資格，擁有處方權和診治權；計劃料首年將培訓20名中醫師。參與計劃的中醫師需在導師指導下，負責住院病人的臨床治療，回港後繼續在公立醫院和中西醫協作服務單位提供服務，並以視像形式與內地導師研討難症。

黃續稱，目前本港中西醫協作較多覆蓋在中風患者上，因此首期計劃集中在中風治療，未來會陸續加入包括骨科、癌症等，亦會與大灣區其他中醫院合作。目前本港醫管局中西醫協作服務涵蓋中風治療、肌肉及骨骼痛症治療等4個疾病範疇，黃巧雲透露，今年會研究擴展至呼吸科、退化性關節問題等「老人退化」嚴重的疾病，稍後公布詳情。

參與計劃的東華三院一香港大學中醫診所暨教研中心（中西區）中醫師黃惇祺過去1個月在內地中醫院針灸科服務，他表示，內地中西醫是同一團隊，舉例稱處理出現敗毒症的中風病人時，會先用西醫方法檢查病人是否肺部或尿道感染，同時用中醫方式處理高熱及寒顫。

他又說，在內地可認識更多現代醫療技術，如看MRI（磁力共振）診斷影像、心電圖；又說過往在香港看不到西醫檢驗報告，在內地醫院則可查看肝、腎功能指數。

同樣參與計劃的工聯會工人醫療所一香港浸會大學中醫診所暨教研中心（北區）中醫師周穎欣說，內地中醫師須參與病人由入院到出院的整個治療過程，本港中醫師則是由西醫篩選後，再負責開藥等。