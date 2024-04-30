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八警涉毆露宿者屈藏毒案九月裁決 (16:45)

8名警員涉2020年在深水埗通州街公園遮擋閉路電視鏡頭，誣衊露宿者藏毒及砸爛罐頭，被控意圖妨礙司法公正、傷人及刑毁等罪。8人早前否認控罪受審，案件今日（30日）於區院作結案陳辭，法官聽罷控辯雙方陳辭後，將案件押後至9月13日裁決，各被告續准保釋等候裁決。

被告為郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩、林華嘉、莫志成、尹栢詩及陳守業；案發時同屬深水埗特別職務隊第一隊。

法官張潔宜甫開庭提出問題，即如果不能肯定越南籍露宿者阮文山被3名男警毆打，會否影響梁和龐有否意圖遮擋鏡頭，以及另一名越南籍露宿者「阿十」Le Van Muoi（已歿）被捕後招認藏毒，如果該招認屬實，該如何處理控方指稱林、莫和尹涉誣告阿十藏毒。

控方表示，當時梁望着閉路電視下方的木柱結構，研究如何爬上木柱，龐兩次用濕紙巾擲向鏡頭。由於警方正調查露宿者藏武一案，故遮擋鏡頭會影響相關法律程序及現場警員證供的可信性。控方不同意「阿十」自願招認，又指關鍵在於閉路電視片段顯示其中3名被告將不屬於「阿十」的毒品放入容器內。

辯方則指，阮於案發後沒有即時驗傷，他事後被驗出骨折，可能因其他事故所致，而涉案公園是公眾場合，警員攀爬木柱會引人矚目，故梁不可能有意圖爬上木柱。辯方亦指「阿十」在警署接受調查時有越南翻譯員在場，如果有警員威逼利誘「阿十」招認，翻譯員不可能配合警員隱瞞，並指若「阿十」招認屬實，便不可能屬誣告。

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